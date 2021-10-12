Об этом он заявил во время телевизионного обращения, которое было показано во вторник правительственным телеканалом PTV.





"Я знаю, что многие все еще не хотят [прививаться], - констатировал он. - Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться".





"Давайте заберемся [к ним] домой и сделаем прививку, [пока] они спят", - предложил Дутерте, заявив о готовности возглавить инициативу. При этом он напомнил людям, что, помимо прохождения иммунизации, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике.





На Филиппинах использовали почти 50 млн доз различных вакцин от коронавируса. Иммунизацию завершили более 23 млн человек. Власти страны рассчитывают привить к концу этого года до 70 млн человек.





30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 110 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 2,67 млн.