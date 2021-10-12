Президент Филиппин - о не желающих прививаться: вакцинировать, когда спят
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил делать прививку людям, которые не решаются вакцинироваться от коронавируса, во время сна.
Делать прививку против коронавируса гражданам, которые не хотят или не могут решиться на вакцинирование, можно во сне, пишет ТАСС.
Об этом он заявил во время телевизионного обращения, которое было показано во вторник правительственным телеканалом PTV.
"Я знаю, что многие все еще не хотят [прививаться], - констатировал он. - Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться".
"Давайте заберемся [к ним] домой и сделаем прививку, [пока] они спят", - предложил Дутерте, заявив о готовности возглавить инициативу. При этом он напомнил людям, что, помимо прохождения иммунизации, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике.
На Филиппинах использовали почти 50 млн доз различных вакцин от коронавируса. Иммунизацию завершили более 23 млн человек. Власти страны рассчитывают привить к концу этого года до 70 млн человек.
30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 110 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 2,67 млн.
10:33 12/10/2021
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