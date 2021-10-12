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Беларусы о налоге на квартиру: Это позор!

В Беларуси анонсировали новшество: со следующего года все владельцы квартир будут платить налог. Предположительно, в регионах с типовой квартиры потребуют около 25 рублей за год.

Медиа-Полесье спросило пинчан, что они думают о таком налоге

— Помню, с сыном смеялись, когда читали, что в Китае ввели запрет на рождение второго и последующих детей. Думал, во законы! Людям жить свободно, нормально не дают. А сейчас думаю, в нашем саду трава не зеленее. Я работал. Платил налоги, копил на эти несчастные метры. Купил. Отремонтировал.  Живу. Не в роскоши. Не на золотом унитазе. А мне сейчас говорят — делись! Это позор, что у нас ввели налог на нормальные человеческие условия. Сколько можно лазить по нашим опустевшим кошелькам? Там брать нечего.

— Мой сын работает врачом. Если я ему не помогу материально, он купит себе однушку к сорока годам. Жить будет без отпусков, излишеств. Просто есть, спать и копить. Я думаю, что в стране, где люди так мало зарабатывают, нет морального права вводить налог на первую квартиру. Да хоть на пятую. Если у человека есть талант, мозги, желание заработать и дать работу другим, на него молиться должны, а не обдирать догола. 

— Что обсуждать. Если введут, будем платить. Если скажут, что налог 50% на зарплату, будем платить. Поднимут цены до ситуации с голодными стариками, будем терпеть. Мы, как бурлаки на Волге. Кому не нравится в этой связке, тяжело, тот может уехать. 

— Собака лежит и скулит. Прохожий спрашивает у хозяина, что происходит. Хозяин отвечает, что собака лежит на гвозде. Ей достаточно больно, чтобы скулить, но недостаточно больно, чтобы встать. Думаю, мы как эта собака, будем терпеть, жаловаться в комментах в соцсетях и жить дальше. 
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