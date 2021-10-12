



Из-за пандемии потребность в медицинском кислороде в стране выросла в 4 раза, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.





На выпуске значимой продукции в Беларуси специализируется ОАО "Крион". Как рассказал ее директор Олег Гаврюшин, пишет Sputnik, уже второй год все установки на предприятии работают круглосуточно.





"В более современные больницы мы завозим жидкий кислород, сливаем в специальные емкости, там он газифицируется с помощью, так называемых, атмосферных испарителей и поступает в отделение. В ряде больниц еще используется баллонная система", - объясняет директор.





Медицинским кислородом предприятие снабжает более 100 медучреждений и газонаполнительные станции. Качество и безопасность продукта проверяют в лабораториях.





"Сейчас ситуация сложная, но не критическая. Форс-мажоры бывают, например, где-то раньше обычного начинает заканчиваться кислород. Но наши службы в режиме онлайн отслеживают ситуацию, всегда на связи с больницами, чтобы оперативно решать эти вопросы", – подчеркнул глава предприятия.





Он также обратил внимание на небольшой страховочный запас, которого, впрочем, много быть не может из-за недолговременного хранения.





Поставки организованы во все регионы Беларуси.



