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Потребность в медицинском кислороде выросла в 4 раза – Минздрав

В компании, которая производит кислород, отметили, что сейчас ситуация сложная, но не критическая, и за ней в режиме онлайн следят специалисты.


Из-за пандемии потребность в медицинском кислороде в стране выросла в 4 раза, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

На выпуске значимой продукции в Беларуси специализируется ОАО "Крион". Как рассказал ее директор Олег Гаврюшин, пишет Sputnik, уже второй год все установки на предприятии работают круглосуточно.

"В более современные больницы мы завозим жидкий кислород, сливаем в специальные емкости, там он газифицируется с помощью, так называемых, атмосферных испарителей и поступает в отделение. В ряде больниц еще используется баллонная система", - объясняет директор.

Медицинским кислородом предприятие снабжает более 100 медучреждений и газонаполнительные станции. Качество и безопасность продукта проверяют в лабораториях.

"Сейчас ситуация сложная, но не критическая. Форс-мажоры бывают, например, где-то раньше обычного начинает заканчиваться кислород. Но наши службы в режиме онлайн отслеживают ситуацию, всегда на связи с больницами, чтобы оперативно решать эти вопросы", – подчеркнул глава предприятия.

Он также обратил внимание на небольшой страховочный запас, которого, впрочем, много быть не может из-за недолговременного хранения.

Поставки организованы во все регионы Беларуси.
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