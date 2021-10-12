







«Даже если мы буквально завтра перестанем производить СО2, уровень океана все равно повысится на полметра [к 2100] году, и это для многих может быть весьма чувствительно. Представьте, что вы держите мяч на уровне ваших коленей. [Расстояние между ним и полом] — полметра. <…> Почти весь южный Вьетнам находится всего на полметра выше, чем уровень океана. И если уровень океана повысится, [к 2100 году] <…> практически весь южный Вьетнам окажется под водой, если мы не предпримем никаких мер. Возможно, необходимо строить какие-то дамбы или что-то еще», — сказал Краусс.





Ученый также отметил, что около 190 млн человек сегодня живут в прибрежных зонах, которые к 2100 году окажутся под угрозой затопления даже при условии низкого уровня выбросов.





«[Уровень Мирового океана] увеличится еще больше, если мы ничего не сделаем [в вопросах сокращения углеродного следа]», — добавил ученый.





В частности, он отметил опасность полного исчезновения ледяного покрова в Гренландии в границах тысячелетия из-за роста средней температуры на планете, что предположительно может привести к повышению уровня океана до 7 м.





«Рост уровня Мирового океана лишь наполовину связан с таянием ледников. Это происходит и за счет того, что вода расширяется при нагревании. <…> Если вычислить объем энергии, который воздействует на толщу Мирового океана за счет радиационного форсинга, то �� нас получается эквивалент <…> пять атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, которые сбрасываются каждый день. Дополнительный объем тепла заставляет Мировой океан расширяться», — пояснил он.