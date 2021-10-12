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Вандализм: В «Витебских Куропатах» кто-то повредил кресты

Неизвестные сломали два мемориальных креста и испортили табличку с надписью «Место сталинских расстрелов» недалеко от деревни Хайсы в Витебском районе, пишет «Радые рацыя».


Произошедшее заметили местные активисты, когда пришли к мемориалу для того, чтобы провести сезонную уборку. В итоге кресты нашлись глубоко в лесу. Их установили на прежнее место, но со временем их, конечно, придется заменить. Сейчас активисты планируют обратиться в милицию для того, пишет Reform.by, чтобы виновных нашли.

Хайсы называют «Витебскими Куропатами». В 2015 году на этом месте нашли останки людей, расстрелянных в этой местности в 1937-38 годах. Активисты создали здесь мемориал памяти и установили несколько крестов и информационный стенд.
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