



Произошедшее заметили местные активисты, когда пришли к мемориалу для того, чтобы провести сезонную уборку. В итоге кресты нашлись глубоко в лесу. Их установили на прежнее место, но со временем их, конечно, придется заменить. Сейчас активисты планируют обратиться в милицию для того, пишет Reform.by, чтобы виновных нашли.





Хайсы называют «Витебскими Куропатами». В 2015 году на этом месте нашли останки людей, расстрелянных в этой местности в 1937-38 годах. Активисты создали здесь мемориал памяти и установили несколько крестов и информационный стенд.