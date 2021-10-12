



Сотрудники гродненского наркоконтроля выяснили, что в тот день погибший выпивал дома вместе со знакомыми. Позже один из них, 44-летний гродненец, принес пакетик с метадоном и приготовил «дозу» для себя и хозяина квартиры.





Последнему после употребления стало плохо, пишет s13.ru. Мужчину вынесли на скамейку у подъезда и вызвали «скорую»…





Оперативники задержали гродненца. Во время разбирательства он потерял сознание и был госпитализирован (медики зафиксировали острую интоксикацию психотропным веществом).





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 25 лет лишения свободы.