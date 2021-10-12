Угостили: В Гродно мужчина умер от передозировки метадоном прямо под окнами своего дома
Вечером 12 июня в Ленинский РОВД Гродно поступил звонок от медиков: констатирована смерть мужчины, обнаруженного у подъезда многоэтажки. По заключению ГКСЭ, 39-летний местный житель умер от передозировки наркотиком.
Сотрудники гродненского наркоконтроля выяснили, что в тот день погибший выпивал дома вместе со знакомыми. Позже один из них, 44-летний гродненец, принес пакетик с метадоном и приготовил «дозу» для себя и хозяина квартиры.
Последнему после употребления стало плохо, пишет s13.ru. Мужчину вынесли на скамейку у подъезда и вызвали «скорую»…
Оперативники задержали гродненца. Во время разбирательства он потерял сознание и был госпитализирован (медики зафиксировали острую интоксикацию психотропным веществом).
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 25 лет лишения свободы.
08:26 12/10/2021
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