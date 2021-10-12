В многоэтажках Гродно вводят нового работника по лифтам — зачем это нужно и как изменятся жировки
Теперь лифты в домах должны не только обслуживать, но и обеспечивать их безопасность.
Фото: vgr.by
Помимо привычных уборщицы, сантехника и электрика в многоэтажках появится ещё один работник — инженер по промышленной безопасности. Чем он будет заниматься и как это отразится на жировках, разбиралась журналистка «Вечернего Гродно».
По Закону РБ «О промышленной безопасности», лифт считается потенциально опасным объектом. При этом неважно, где он находится, в административном здании или жилом доме. Этим же документом ещё в 2016 году ввели должность инженера по промышленной безопасности, но далеко не во всех ЖСПК, ТС и обслуживающих организациях она появилась.
С 1 июля этого года вступили в силу новые «Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских». По ним, специализированная организация (в Гродно это ОАО «Гроднолифт») назначает ответственного за обслуживание и ремонт лифта, а владелец лифта (члены ЖСПК или ТС в лице председателя дома) — ответственного за его безопасную эксплуатацию.
08:08 12/10/2021
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