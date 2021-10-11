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Турция объявила дату окончания пляжного сезона

Власти Турции: пляжный сезон на курортах республики завершится с 10 по 15 ноября.

Фото: Mustafa Kaya / globallookpress.com

Власти Турции объявили, что пляжный сезон на курортах Турции завершится позднее, чем в 2020 году. Дату его окончания назвал президент Ассоциации инвесторов туризма Антальи (TİSOYAB) Хусейн Айдоган, передает газета Türkiye Turizm.

«Туристический сезон в нашем регионе закроется через месяц — с 10 по 15 ноября», — рассказал он и добавил, пишет Лента.Ру, что закрыто будет около 80 процентов отелей, остальные 20 процентов продолжат обслуживать отдыхающих в зимний период.

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При этом эксперт отметил, что из-за коронавирусных ограничений пляжный сезон в республике начался позднее обычного — не с начала мая, а с 22 июня, в связи с чем было решено продлить период для пляжного отдыха.

Ранее россиянка, часто путешествующая по Турции, назвала несколько способов бесплатно получить комплимент от отеля при заселении. По словам девушки, необходимо заранее сообщить персоналу гостиницы о каком-либо значимом событии (например, годовщине свадьбы или дне рождения) и попросить организовать «романтик в номере».
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