+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Золотая осень продолжается! Правда, с дождями

Пусть и неустойчивая, но теплая погода сохранится в Беларуси в наступившую неделю.

"В начале недели сохранится поступление теплых и влажных воздушных масс с южных широт",- отметил в эфире телеканала ОНТ ведущий рубрики "Прогноз погоды" Дмитрий Рябов.

В понедельник и во вторник будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода, сообщил он. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет контрастной: ночью от +5°C по западу до +12°C по востоку, днем от +10°C по северо-западу до +19°C по юго-востоку.

В среду и четверг ожидается более ненастная погода. "Осень все-таки напомнит о себе, нас ждет испытание дождями и ветром. Южный циклон с Украины, двигаясь вдоль наших западных границ, испортит погоду. Облачно с прояснениями, повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Наибольшее количество осадков ожидается по западу республики. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Под утро непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Температура ночью ожидается от +7…+14°C, днем от +12°C по западу до +17°C по юго-востоку", - рассказал Рябов.

В пятницу, по его словам, с ростом атмосферного давления, метеоусловия немного улучшаться. Дождей станет меньше, они пройдут местами и будут небольшими и непродолжительными. Облачно с прояснениями, под утро – слабый туман, видимость на дорогах до километра. Ветер западный умеренный. Температурный режим составит: ночью и утром от +5°C до +10°, в низких местах от +3°C до +5°, днем - от +11°C до +17°.

 
"По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные верх над погодой возьмут атмосферные фронты от очередного циклона с центром над северо-востоком Украины. Будет преобладать переменная облачность, временами пройдут дожди. Ветер западный умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут от +4°C до +9°, в середине дня воздух прогреется до 10-15 градусов, по юго-востоку будет на несколько градусов теплее. Средняя температура останется немного выше нормы", - рассказал Рябов.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]