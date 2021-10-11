"В начале недели сохранится поступление теплых и влажных воздушных масс с южных широт",- отметил в эфире телеканала ОНТ ведущий рубрики "Прогноз погоды" Дмитрий Рябов.





В понедельник и во вторник будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода, сообщил он. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет контрастной: ночью от +5°C по западу до +12°C по востоку, днем от +10°C по северо-западу до +19°C по юго-востоку.





В среду и четверг ожидается более ненастная погода. "Осень все-таки напомнит о себе, нас ждет испытание дождями и ветром. Южный циклон с Украины, двигаясь вдоль наших западных границ, испортит погоду. Облачно с прояснениями, повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Наибольшее количество осадков ожидается по западу республики. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Под утро непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Температура ночью ожидается от +7…+14°C, днем от +12°C по западу до +17°C по юго-востоку", - рассказал Рябов.





В пятницу, по его словам, с ростом атмосферного давления, метеоусловия немного улучшаться. Дождей станет меньше, они пройдут местами и будут небольшими и непродолжительными. Облачно с прояснениями, под утро – слабый туман, видимость на дорогах до километра. Ветер западный умеренный. Температурный режим составит: ночью и утром от +5°C до +10°, в низких местах от +3°C до +5°, днем - от +11°C до +17°.





"По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные верх над погодой возьмут атмосферные фронты от очередного циклона с центром над северо-востоком Украины. Будет преобладать переменная облачность, временами пройдут дожди. Ветер западный умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут от +4°C до +9°, в середине дня воздух прогреется до 10-15 градусов, по юго-востоку будет на несколько градусов теплее. Средняя температура останется немного выше нормы", - рассказал Рябов.



