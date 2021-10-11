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Названа простая рыба для долголетия: богата омега-3

Врачи и диетологи не устают повторять о важности овощей и рыбы. Хотя продукты растительного происхождения являются источником питательных веществ, кислоты омега-3 трудно получить из овощей.

Ученые пришли к заключению, что они защищают от хронических заболеваний, помогая увеличить продолжительность жизни, пишет WellandGood.

Доктор медицины Майя Феллер рассказала, что самыми полезными считаются лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь, поскольку в них содержится больше всего кислот омега-3.

По ее словам, все эти виды рыб являются основой меню в так называемых голубых зонах, где особенно много долгожителей. Эксперт порекомендовала употреблять такую рыбу не реже двух раз в неделю.


Причина, по которой омега-3 связаны с долголетием, заключается в том, что они задействованы в работе многих систем организма, включая мозг, центральную нервную систему и сердце, поделилась подробностями специалист.

Помимо омега-3, такая рыба является источником белка и других питательных веществ, включая селен и витамин D (снижает риск рака), пишет mk.ru

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