Ученые пришли к заключению, что они защищают от хронических заболеваний, помогая увеличить продолжительность жизни, пишет WellandGood.





Доктор медицины Майя Феллер рассказала, что самыми полезными считаются лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь, поскольку в них содержится больше всего кислот омега-3.





По ее словам, все эти виды рыб являются основой меню в так называемых голубых зонах, где особенно много долгожителей. Эксперт порекомендовала употреблять такую рыбу не реже двух раз в неделю.









Причина, по которой омега-3 связаны с долголетием, заключается в том, что они задействованы в работе многих систем организма, включая мозг, центральную нервную систему и сердце, поделилась подробностями специалист.



