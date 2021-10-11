"Очень много говорим сегодня о том, что четвертая волна, которая пришла, прирастает заболевшими. Коронавирус изменился, помолодел. Если раньше говорили о том, что беременные женщины не заболевают либо заболевают без последствий, то, к сожалению, есть сейчас и заболевшие, и случаи коронавируса у новорожденных".





Поэтому врач рекомендовала беременным вакцинироваться. "Поэтому мы проводим большую разъяснительную работу. Говорим о том, что беременные женщины все-таки, готовясь стать мамами, должны привиться и соблюдать все профилактические меры", - сказала Макарина-Кибак. Её цитирует smartpress.by



