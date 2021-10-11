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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уже регистрируют случаи Covid-19 у новорожденных

В Беларуси регистрируют случаи Covid-19 у новорожденных, сообщает телеграмм-канал Палаты Представителей со ссылкой на доктора медицинских наук, председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмилу Макарину-Кибак.

"Очень много говорим сегодня о том, что четвертая волна, которая пришла, прирастает заболевшими. Коронавирус изменился, помолодел. Если раньше говорили о том, что беременные женщины не заболевают либо заболевают без последствий, то, к сожалению, есть сейчас и заболевшие, и случаи коронавируса у новорожденных".  

Поэтому врач рекомендовала беременным вакцинироваться. "Поэтому мы проводим большую разъяснительную работу. Говорим о том, что беременные женщины все-таки, готовясь стать мамами, должны привиться и соблюдать все профилактические меры", - сказала Макарина-Кибак. Её цитирует smartpress.by

Athit Perawongmetha/Reuters, фото для иллюстрации
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