Уже регистрируют случаи Covid-19 у новорожденных
В Беларуси регистрируют случаи Covid-19 у новорожденных, сообщает телеграмм-канал Палаты Представителей со ссылкой на доктора медицинских наук, председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмилу Макарину-Кибак.
"Очень много говорим сегодня о том, что четвертая волна, которая пришла, прирастает заболевшими. Коронавирус изменился, помолодел. Если раньше говорили о том, что беременные женщины не заболевают либо заболевают без последствий, то, к сожалению, есть сейчас и заболевшие, и случаи коронавируса у новорожденных".
Поэтому врач рекомендовала беременным вакцинироваться. "Поэтому мы проводим большую разъяснительную работу. Говорим о том, что беременные женщины все-таки, готовясь стать мамами, должны привиться и соблюдать все профилактические меры", - сказала Макарина-Кибак. Её цитирует smartpress.by
Athit Perawongmetha/Reuters, фото для иллюстрации
21:56 11/10/2021
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