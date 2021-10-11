Ксения Собчак и сама прекрасно знает, но даже для нее реакция публики на смертельную аварию оказалась болезненной, Тот факт, что народ недолюбливает "блондинку в шоколаде",и сама прекрасно знает, но даже для нее реакция публики на смертельную аварию оказалась болезненной, пишет kp.ru





Тот факт, что народ недолюбливает "блондинку в шоколаде", Ксения Собчак и сама прекрасно знает, но даже для нее реакция публики на смертельную аварию оказалась болезненной. Когда стало известно, что в ДТП с телеведущей одна девушка погибла, а вторая в критичном состоянии попала в реанимацию, в соцсетях разыгралась настоящая буря. Мол, Собчак так торопилась на самолет, что вызвала такси и бросила умирающих прямо на дороге, не дождавшись приезда "скорой" и полиции. И хотя сама Ксения была всего лишь пассажиркой в арендованном авто, водитель которого вылетел на "встречку", для обывателей это не оправдание. Звезду, которой "закон не писан", требуют привлечь к уголовной ответственности: наказание по статье УК РФ "Оставление в опасности" - до года тюрьмы. Так неужели Собчак рискует отправиться за решетку?





Фото: кадр из видео телеканала «360».





- По закону, Ксения Собчак ни в чем не виновата, ее можно судить только по этическим соображениям, - сходу заявил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - За рулем она не была, а значит, вся ответственность лежит на водителе. Об уголовном наказании, видимо, говорят те, кто никогда не открывал Уголовный кодекс. В статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" написано черным по белому, что привлекается не свидетель, не очевидец, не кто-то еще, а виновный, который имел возможность оказать помощь или был обязан заботиться об оставленном в опасности человеке. Поэтому все разговоры о наказании юридической силы не имеют.





Однако, это не единственная претензия к Собчак, которая стремительно покинула место смертельной аварии. В Сети негодуют: как вообще теледива могла сбежать, пока полиция ее не допросила? Может, помогли высокопоставленные друзья? Если не к уголовной, так хотя бы к административной ответственности привлеките зарвавшуюся звезду!





Однако, и здесь Ксения Собчак снова ничего не нарушила.





- Согласно ПДД, она не является участником аварии, так как находилась на пассажирском сиденье. Именно поэтому Собчак не обязана была ждать приезда полиции и могла отправляться на все четыре стороны, - отметил адвокат. - И даже если водитель вдруг заявит, что выехал на встречную полосу по требованию знаменитой пассажирки, которая опаздывала на самолет, для Ксении ничего не изменится. Ответственность за все решения и их последствия лежит исключительно на водителе. Если же полиции Краснодарского края понадобится опросить Собчак по обстоятельствам аварии, никуда ехать ей не придется. По запросу из Краснодара это может сделать даже участковый.





Однако, блогеры обратили внимание еще на один момент. Телеведущая уверяет, что получила многочисленные травмы и сотрясение мозга, однако, в полицейском отчете о ДТП указано, что "пассажирка Собчак К.А. не пострадала". Получается, звезда врет?





- Пока у следствия нет медицинских документов, они так и будут везде писать, что ведущая не пострадала. Фактически это расшифровывается как "не заявляла о травмах и не просила признать себя потерпевшей", - объяснил Андрей Алешкин. - Я думаю, что никакие справки в полицию Собчак направлять, конечно же, не будет. Ведь в противном случае она официально станет потерпевшей, чем еще больше усугубит положение водителя. По закону, ведущая может подать иск и потребовать материальную компенсацию.







