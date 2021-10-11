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В Минске милиция будет проверять, носят ли горожане маски

В Минске будут мониторить соблюдение масочного режима с участием милиции, говорится в телеграм-канале Мингорисполкома в понедельник.

"Руководители различных объектов и организаций должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции 1–1,5 метра. Будут проводиться мониторинги выполнения этих правил, в том числе, с участием милиции: сначала нарушителей будут просто убеждать, а потом возможна ответственность", - говорится в сообщении.

В Мингорисполкоме напомнили, что с 9 октября в Беларуси введён обязательный масочный режим в общественных местах, пишет Интерфакс-Запад. 
 
"Документ гласит, что нужно не только использовать средства защиты органов дыхания (то есть маски или респираторы), но и соблюдать дистанцию 1–1,5 метра. Отдельно сказано об общественном транспорте и такси — в этой норме говорится только о масках, но не о дистанции", - уточнили в исполкоме.
коронавирус
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