"Руководители различных объектов и организаций должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции 1–1,5 метра. Будут проводиться мониторинги выполнения этих правил, в том числе, с участием милиции: сначала нарушителей будут просто убеждать, а потом возможна ответственность", - говорится в сообщении.





В Мингорисполкоме напомнили, что с 9 октября в Беларуси введён обязательный масочный режим в общественных местах, пишет Интерфакс-Запад.

"Документ гласит, что нужно не только использовать средства защиты органов дыхания (то есть маски или респираторы), но и соблюдать дистанцию 1–1,5 метра. Отдельно сказано об общественном транспорте и такси — в этой норме говорится только о масках, но не о дистанции", - уточнили в исполкоме.

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