Запах гари в Минске не связан с погодными явлениями
Запах гари отчетливо ощущался по крайней мере на западе Минска в Каменной Горке и районе у "Пушкинской" и "Спортивной" все прошедшие выходные, 9-10 октября, минчане сообщали, что чувствовался запах дыма и в Уручье, Смартпресс решил обратиться в Белгидромет за комментарием по этому поводу.
К понедельнику запах рассеялся, нет и похожей на смог дымки, которая была заметна вечером 9 октября. Часто в городах причиной запаха гари в городе является температурная инверсия, самовозникающая в устойчивых антициклонах. В таких случаях все выбросы в районе действия инверсии не "уходят", а "расстилаются" по городу. В Минске иногда фиксируются такие случаи.
"Синоптики сказали, что это не температурная инверсия и никакое не погодное явление - данный запах гари. Служба экологической информации не зафиксировала ни в Минске, ни рядом с городом никаких превышений по качеству атмосферного воздуха", - сообщили в Белгидромете.
Причиной запаха могут быть лесные пожары и палы травы. В свежей сводке МЧС фигурирует лишь один такой пожар. Но он произошел в Лельчицком районе. В предыдущие дни пожары и палы травы фиксировались в Минской области - так, 8 октября они произошли в Минском, Столбцовском и Борисовском районах. А 7 октября в Минском районе было 2 пожара в экосистемах. Но площадь их была небольшой - 0,01 га, пишет smartpress.by
20:51 11/10/2021
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