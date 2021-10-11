К понедельнику запах рассеялся, нет и похожей на смог дымки, которая была заметна вечером 9 октября. Часто в городах причиной запаха гари в городе является температурная инверсия, самовозникающая в устойчивых антициклонах. В таких случаях все выбросы в районе действия инверсии не "уходят", а "расстилаются" по городу. В Минске иногда фиксируются такие случаи.





"Синоптики сказали, что это не температурная инверсия и никакое не погодное явление - данный запах гари. Служба экологической информации не зафиксировала ни в Минске, ни рядом с городом никаких превышений по качеству атмосферного воздуха", - сообщили в Белгидромете.



