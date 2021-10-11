Минск и регионы развиваются неравномерно, пишет Брестская газета. Согласно результатам нового исследования Центра новых идей и Народного опроса, которое было проведено в конце июня 2021 среди активной части протестной аудитории, эта диспропорция видна в первую очередь по двум темам опроса: оценке опрошенными качества инфраструктуры в своих населенных пунктах и оценке возможности найти работу.

Это наводит исследователей на мысль, что «социальный контракт» Лукашенко, его ключевое обещание обеспечить определенный уровень жизни рушится в регионах.

Скриншот результатов исследования





«Сложность с регионами в том, что у Лукашенко нет быстрых решений, и все его быстрые попытки «воссоздать из пепла Оршанский район» закончились достаточно плачевно, — комментирует директор Центра новых идей Антон Родненков. — Основная проблема лежит в сфере экономики, которая и вызывает все остальные давние проблемы регионов. Важно поддерживать бюджетный сектор. Если он будет сокращаться, если социальный сектор будет также сокращаться, если будет дальше деградировать качество медицинских услуг, если доктора будут уезжать, если учителей будет мало, это будет оказывать в целом негативное влияние на все регионы.





Что касается инфраструктуры, Лукашенко в последние годы годы сотрудничал с европейскими структурами, которые давали деньги на новые дороги, мосты, была программа по реконструкции 16 мостов за деньги ЕБРР. Сейчас эта программа приостановлена, а мосты тоже являются важной проблемой для городов.





Если в городе два моста и один из них аварийный, то может быть парализована вся транспортная система.





Сейчас Лукашенко, скорее всего, будет пытаться найти деньги на социальную инфраструктуру. Были разговоры про поиск денег в Евразийском банке, который давал кредиты несколько раз.

Но в целом здесь проблема другая. Очевидно, что когда у тебя слабая экономика, ты не можешь пытаться восстановить регионы, в которых все плохо. И на самом деле регионов, в которых все плохо и которые сложно восстановить, становится все больше. Если раньше жизнь была неплохая в крупных региональных центрах, то сейчас в них будут проблемы.

В условных Барановичах ситуация будет ухудшаться».





Скриншот результатов исследования





«Социальное государство» начало расклеиваться с середине нулевых

Старший аналитик Центра новых идей Геннадий Коршунов отмечает, что описанные проблемы накапливались десятилетиями, и разрушение так называемого социального договора началось даже не 10 лет назад.





«Я бы сказал, что разрушение изначального социального контракта, который, скажем так, был заключен во время первых выборов Лукашенко, отход от него начались где-то в середине нулевых годов. Именно тогда потихоньку начала сужаться экономическая база под тем «социальным государством», которым власть так кичиться и выставляет напоказ. Когда была изменена система налогообложения и т.д. Все это началось еще где-то в 2004-2007 годах», — считает социолог.



