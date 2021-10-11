Органы внутренних дел столицы сосредоточили свои силы на выявлении фактов незаконного хранения гражданами оружия и боеприпасов, а также на проверке условий хранения оружия владельцами по месту их проживания. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





Только за первый день мероприятия из оборота изъято 4 единицы незарегистрированного оружия, 3349 боеприпасов, а также 165 г пороха. Гражданами добровольно сдано 32 единицы незарегистрированного оружия, 3298 боеприпасов и 1,65 кг пороха.









В итоге акции в связи с установлением противопоказаний к дальнейшему владению оружием изъято 86 единиц зарегистрированного оружия, добровольно сдано 54 единицы.





По ст.24.31 КоАП за нарушение сроков продления действия разрешения на ношение и хранение оружия 19 владельцев привлечено к административной ответственности, 1 - за нарушение правил поставки на учет при изменении места жительства.



