Районные больницы закупаются в коронавирус - смущают 250 пакетов для усопших
Речицкая центральная районная больница объявила тендеры на закупку ста защитных экранов для лица, 50 одноразовых контейнеров для аспирата дыхательных путей (аспират — исследуемый материал из дыхательных путей), 10 наборов тест-систем ИФА (для анализов на антитела) и 250 пакетов для усопших.
фото: АГН Москва
Очевидно, покупки связаны с коронавирусом. Конечно, больницы должны быть обеспечены всем необходимым, но смущают 250 пакетов для усопших.
Закупка Речицкой центральной больницы / goszakupki.by
Еврорадио дозвонилось до главврача Речицкой центральной районной больницы, чтобы узнать, являются ли такие объёмы закупок необычными и насколько часто люди умирают в больнице.
— Ничего не знаю о закупках, не могу вам сказать, — отвечает главврач.
Как сообщил медик из Минска, 250 пакетов для усопших всё же многовато для Речицы в конце года.
— Обычно в начале года выдают годовую потребность, — отмечает наш собеседник.
Судя по сайту госзакупок, покупки, которые могут быть связаны с коронавирусом, есть не только в Речице. Например, Полоцкая центральная городская больница покупает 60 тысяч кубов медицинского кислорода на 277,2 тысячи рублей.
6-я городская клиническая больница Минска объявила тендер на 15 концентраторов кислорода на 51 тысячу рублей.
Пинская центральная больница закупает 195 тонн жидкого медицинского кислорода на 86 тысяч рублей.
Как сообщал Минздрав, в связи с пандемией коронавируса с 9 октября для всех обязательно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
19:15 11/10/2021
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