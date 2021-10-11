Очевидно, покупки связаны с коронавирусом. Конечно, больницы должны быть обеспечены всем необходимым, но смущают 250 пакетов для усопших.





Закупка Речицкой центральной больницы / goszakupki.by





Еврорадио дозвонилось до главврача Речицкой центральной районной больницы, чтобы узнать, являются ли такие объёмы закупок необычными и насколько часто люди умирают в больнице.





— Ничего не знаю о закупках, не могу вам сказать, — отвечает главврач.





Как сообщил медик из Минска, 250 пакетов для усопших всё же многовато для Речицы в конце года.





— Обычно в начале года выдают годовую потребность, — отмечает наш собеседник.





Судя по сайту госзакупок, покупки, которые могут быть связаны с коронавирусом, есть не только в Речице. Например, Полоцкая центральная городская больница покупает 60 тысяч кубов медицинского кислорода на 277,2 тысячи рублей.





6-я городская клиническая больница Минска объявила тендер на 15 концентраторов кислорода на 51 тысячу рублей.





Пинская центральная больница закупает 195 тонн жидкого медицинского кислорода на 86 тысяч рублей.





Как сообщал Минздрав, в связи с пандемией коронавируса с 9 октября для всех обязательно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.



