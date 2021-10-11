По информации сайта, на родине Лоншаков обвиняется в «экстремизме, по уголовному делу, возбужденному по признаку конфессиональной принадлежности». Верующий был объявлен в межгосударственный розыск. 1 октября он заключен под стражу в СИЗО №7.





В Беларуси Лоншаков прожил больше года, он имеет вид на жительство и просил о предоставлении политического убежища, сообщает сайт религиозной организации.





В апреле 2020 года Генпрокуратура Беларуси отказала России в выдаче иеговиста Николая Махаличева. Его задержали во время путешествия по Беларуси; в России против Махаличева расследовалось уголовное дело по част 1 статьи 282.2 УК (участие в экстремистской организации). Оказавшись в витебском изоляторе, верующий, как и Лоншаков, попросил политического убежища. После отказа в выдаче его освободили из СИЗО.





Весной 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории страны. После этого по всей России стали возбуждать уголовные дела против адептов вероучения, их обвиняют в участии в запрещенной организации (статья 282.2 УК). «Свидетели Иеговы» регулярно сообщают об избиениях адептов силовиками. Приложение с литературой для верующих заблокировано, пишет mediazona.by



