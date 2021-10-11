Об этом он объявил на заседании Кабинета министров 8 октября, сообщает "Хроника Туркменистана".





Отмечается, что новая книга приурочена ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. Ее копии будут переданы всем участникам заседания.





Предыдущий том справочника Бердымухамедов представил ровно год назад и также приурочил его ко Дню медработников. А 11-й том, изданный в июле 2019 года, был представлен также накануне Дня работников здравоохранения, который тогда отмечался 21 июля. Осенью 2019 праздник без объяснений перенесли на 10 октября.





Описанные в книге Бердымухамедова рецепты отваров и чаев врачи и государственные СМИ регулярно рекомендуют для лечения и профилактики различных заболеваний. Ранее объявлялось, что дым гармалы, корень солодки и лапшу с перцем, также описаны в справочнике, следует использовать для профилактики коронавируса.





Туркменистан - одна из немногих стран, включая Северную Корею, где официально нет ни одного случая коронавируса, пишет centralasia.media



