"В целях недопущения скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.





Там уточняется, что 9 октября 2021 года в 18.00 было завершено обновление баз данных таможенных органов, пишет Интерфакс-Запад.





"В настоящее время работоспособность информационных систем, используемых для проведения таможенных операций на границе в отношении транзитных товаров, а также вывозимых за пределы ЕАЭС, и скорость оформления грузов и транспортных средств восстановлены в полном объеме", - отметили в ГТК.



