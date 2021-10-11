Таможенники усилили смены в пунктах пропуска, чтобы не допускать очередей на границе РБ
Белорусские таможенники усилили смены в пунктах пропуска, чтобы не допускать очередей из грузовиков, говорится в сообщении на сайте государственного таможенного комитета в понедельник.
"В целях недопущения скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что 9 октября 2021 года в 18.00 было завершено обновление баз данных таможенных органов, пишет Интерфакс-Запад.
"В настоящее время работоспособность информационных систем, используемых для проведения таможенных операций на границе в отношении транзитных товаров, а также вывозимых за пределы ЕАЭС, и скорость оформления грузов и транспортных средств восстановлены в полном объеме", - отметили в ГТК.
18:27 11/10/2021
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