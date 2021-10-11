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"С особым цинизмом" Под Брестом мужчина на спор помочился на милицейскую машину

Вечером 10 октября в агрогородке Томашевка Брестского района выпивали трое мужчин.

Милицейская Geely возле сельсовета стала поводом для спора 31-летнего местного жителя. Он забрался на капот и справил нужду на лобовое стекло, а позже вместе с товарищами 24 и 33 лет порезал шины.

Повреждения и следы обуви на капоте заметил вернувшийся участковый инспектор. Вместе с коллегой он вскоре установил нарушителей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает МВД. 
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