Милицейская Geely возле сельсовета стала поводом для спора 31-летнего местного жителя. Он забрался на капот и справил нужду на лобовое стекло, а позже вместе с товарищами 24 и 33 лет порезал шины.





Повреждения и следы обуви на капоте заметил вернувшийся участковый инспектор. Вместе с коллегой он вскоре установил нарушителей.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает МВД.







