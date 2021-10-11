



Взрослые, которые сопровождали ее в группе мигрантов, оказались даже не родственниками, сообщает Wyborcza.





В польской погранслужбе заявили, что будут искать ее настоящих родителей в центрах и через дипломатические представительства.





Сейчас девочка находится в больнице в Гайновке Подляского воеводства.