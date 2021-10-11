Шок! На беларуско-польской границе нашли двухлетнюю сирийскую девочку - без родителей
На беларуско-польской границе нашли двухлетнюю сирийскую девочку.
Взрослые, которые сопровождали ее в группе мигрантов, оказались даже не родственниками, сообщает Wyborcza.
В польской погранслужбе заявили, что будут искать ее настоящих родителей в центрах и через дипломатические представительства.
Сейчас девочка находится в больнице в Гайновке Подляского воеводства.
17:49 11/10/2021
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