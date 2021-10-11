



Бизнесмен рассказал о семи самых переоценных и трех недооцененных вещах в жизни. Пост появился на его англоязычном телеграм-канале





Недооцененные:

Сон — поскольку он повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие;





Природа — среда, в которой «мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо»;





Одиночество — дает свободу совершать «духовные и интеллектуальные прорывы».





Переоцененные:

Большие города. Дуров считает, что это источники загрязнения, преступности и шума. По его мнению, хорошо иметь доступ к их ресурсам, но лучше жить за их пределами;





Рестораны. Это самый медленный и наименее эффективный способ питания, пишет бизнесмен. Готовка дома позволяет питаться более здоровой пищей и контролировать ингредиенты;





Жаркая погода. Высокие температуры заставляют людей вести себя более расслабленно, провоцируют рак и ускоряют старение;





Мода. Стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно;





Недвижимость. Это сомнительная инвестиция, которая часто ограничивает свободу передвижения;





Социальные сети. По мнению Дурова, это «бесконечный поток мусора, который захламляет наши умы» и «снижает креативность»;





Советы знаменитостей. Они бывают некомпетентны в своих советах, поэтому лучше полагаться на точную науку и мнение экспертов.





Что важно знать:

Павел Дуров часто публикует посты, в которых дает жизненные рекомендации и высказывается на волнующие его темы. Так на свое 36-летие он назвал семь способов борьбы со старением. Среди них — отказ от алкоголя, мяса и переедания, умеренная физическая нагрузка, ограничение стрессовых ситуаций, достаточный сон и возможность «жить одному».