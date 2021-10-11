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Убили и бросили тело в реку: задержаны мать и 15-летний сын

9 октября рыбаками в реке Ясельда на территории Ивановского района обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 36-летний местный житель.

Предварительно установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер.

По подозрению в совершении преступления задержаны 33-летняя бывшая супруга погибшего, ее 15-летний сын, а также нынешний 41-летний сожитель женщины. С их участием проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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