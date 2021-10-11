Предварительно установлено , что смерть мужчины носит криминальный характер.





По подозрению в совершении преступления задержаны 33-летняя бывшая супруга погибшего, ее 15-летний сын, а также нынешний 41-летний сожитель женщины. С их участием проводятся следственные действия.





Возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.