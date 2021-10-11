Сегодня в суде Ленинского района Минска снова судили 26-летних супругов Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву. В седьмой раз подряд им назначили административный арест — 14 суток Анастасии и 15 суток Сергею, сообщили Reform.by их знакомые.





Сергей и Анастасия находятся на Окрестина уже 84 дня, и в конце каждого срока административного ареста их судят снова. И каждый раз по одной и той же статье — 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов. Теперь они осуждены суммарно уже на 99 и 98 суток.





Вина супругов состоит в том, что они в личной переписке в мессенджере пересылали друг другу материалы тех или иных телеграм-каналов, признанных экстремистскими. Именно за такое «распространение» они уже почти три месяца находятся на Окрестина.





«Три месяца в нечеловеческих условиях. Без теплых вещей, средств гигиены, без прогулок, без воздуха, в набитых людьми камерах. Людьми, которые через 15-30 суток выходят, а ребята — нет», — написала в Facebook минчанка, которая также попадала на Окрестина в августе и была в одной камере с Анастасией.





Анастасия Крупенич-Кондратьева — учитель минской гимназии, ее контракт истекал в августе. Впервые пару задержали в середине июля, с тех пор их раз за разом судят, не выпуская из изолятора.





Известно, что после задержания семьи на одном из провластных телеграм-каналов появилось «покаянное видео» с женщиной. А пропагандист Григорий Азаренок заявил, что она якобы отправила в экстремистский канал личные данные детей сотрудников милиции.