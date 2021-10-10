Полиции удалось сдержать собравшихся.





Как сообщают украинские «Вести», возле дома в селе Козин собрались сторонники и противники экс-главы государства. Некоторые публичные выступления спровоцировали потасовки.





«На прорыв идут волнами, уже шесть таких волн отразили копы. Кроме того, к дому Порошенко подтягиваются его сторонники», — говорится в материале издания.







