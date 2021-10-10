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Дом Порошенко под Киевом пытались взять штурмом

В Украине противники бывшего президента страны Петра Порошенко в ночь на воскресенье, 10 сентября, пытались штурмом взять его виллу, расположенную под Киевом.

Полиции удалось сдержать собравшихся.

Как сообщают украинские «Вести», возле дома в селе Козин собрались сторонники и противники экс-главы государства. Некоторые публичные выступления спровоцировали потасовки.

«На прорыв идут волнами, уже шесть таких волн отразили копы. Кроме того, к дому Порошенко подтягиваются его сторонники», — говорится в материале издания.
Источник: iz.ru
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