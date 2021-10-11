



Российские шпионы украли формулу вакцины от коронавируса у разработчиков препарата AstraZeneca. Об этом со ссылкой на неназванные службы безопасности пишет британская газета The Sun.





По словам её источников, у них есть доказательства того, что иностранный агент скопировал все данные, необходимые для создания вакцины. Когда именно это произошло – не уточняется.





В публикации отмечается, что подозрения появились еще в прошлом году, а теперь службы безопасности уверены в том, что формула вакцины AstraZeneca была скопирована россиянами.

Российские разработчики центра Гамалеи эти обвинения отрицали. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в ответ предлагал помочь увеличить эффективность вакцины AstraZeneca с помощью российских разработок.

Представители правительства Великобритании отказались комментировать сегодняшнюю публикацию Sun.





Российский препарат «Спутник» был зарегистрирован первым в мире, это произошло в августе прошлого года. Он, как и британская AstraZeneca, является векторной вакциной, созданной на основе аденовирусов.





В последние месяцы специалисты проводят испытания совместного применения этих вакцин. Такие исследования сейчас проходят, например, в Аргентине и Азербайджане.





Препарат «Спутник» так и не прошёл регистрацию во Всемирной Организации здравоохранения. В прошлом месяце российские власти заявили, что все барьеры для этого устранены, и чиновники в ближайшее время займутся этим вопросом.