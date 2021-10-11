Много лет белорусские чиновники и предприниматели старались сделать нашу страну привлекательной для иностранных туристов. В стране проводились знаковые спортивные мероприятия, массово строились агроусадьбы, вводился «безвиз». В какой-то момент начало получаться — туристический поток, приносящий такую нужную для страны иностранную валюту, нарастал плавно, но стабильно, пишет телеграм-канал Нашы грошы





Вопрос был важный, потому что касался не только денег, но и имиджа — наша страна стала попадать в различные рейтинги привлекательности для туристов.





Все очень резко закончилось в 2020 году. События августа и пандемия, как теперь видно по официальной статистике, перечеркнули многолетние старания, отбросив нас к показателям въездного туризма десятилетней давности. И это только учитывая статистику 2020-го года.





Судя по всему, 2021-й покажет еще более печальные результаты, потому что в этом году большинство желающих посетить нашу страну прибыли из не самых спокойных государств и лишь для того, чтобы добраться до границы с Евросоюзом.





Давайте посмотрим, кто к нам ездил больше всего, и насколько сократился туристический поток из этих стран за последнее время.





В докризисном, 2019 году в Беларусь организованно въехало 405 472 туриста. Эта цифра, как мы уже говорили, заслуженно считалась предметом гордости, результатом многолетней работы.





Для сравнения, в 2016 туристов было 217 398, а в 2018 — 365 534. 2020-й очевидно стал катастрофой не только для всей страны, но и для въездного туризма в частности. В этот год в страну организованно въехало 80 972 туриста — ровно в пять раз меньше, чем в предыдущем.





Среди посетивших нас гостей, на первом месте, ожидаемо находится Россия, для многих жителей которой мы были заповедником законсервированного «Союза», в котором можно пустить ностальгическую слезу, вспомнить молодость, связанную с СССР.





Поток таких желающих посетить «островок стабильности» в 2019-ом составлял больше половины от всех въездных туристов (217 837), а уже к 2020-му он сократился на 76% до 52 263 человек.





Польша в 2019 году отправила в Синеокую 61 349 туристов, а маленькая Литва — 76 060. Через год туристический поток из этих стран превратился в жидкий ручеек, обмельчав до 13 562 человек из Польши и всего до 6 719 человек из Литвы (падение из этой страны — на 91 %).





Графики пестрят красными цифрами внушительных потерь, пройдемся немного по списку: Латвия — было 10 478 человек, стало 1 116, Германия — было 4 538 человек, стало 818, Украина — было 3 578 человек, стало 748.



