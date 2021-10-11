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Шок! Артист Большого театра погиб во время спектакля

Артист Большого театра (РФ) погиб в результате несчастного случая во время спектакля, сообщил знаменитый московский театр.

Это произошло в субботу во время смены декораций в ходе исполнения оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко».

«Спектакль был немедленно остановлен, а зрителей попросили уйти», – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе театра.

В заявлении Следственного комитета Москвы отмечается, что ведомство расследует гибель 37-летнего артиста. Его имя не раскрывается, но сообщается, что он получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Со ссылкой на источник агентство сообщило, что во время смены декораций артист был раздавлен пандусом.

Случившееся – не первый трагический инцидент в истории Большого театра. В 2013 году здесь погиб скрипач, упав в оркестровую яму.
Источник: golosameriki.com
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