Это произошло в субботу во время смены декораций в ходе исполнения оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко».





«Спектакль был немедленно остановлен, а зрителей попросили уйти», – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе театра.





В заявлении Следственного комитета Москвы отмечается, что ведомство расследует гибель 37-летнего артиста. Его имя не раскрывается, но сообщается, что он получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Со ссылкой на источник агентство сообщило, что во время смены декораций артист был раздавлен пандусом.





Случившееся – не первый трагический инцидент в истории Большого театра. В 2013 году здесь погиб скрипач, упав в оркестровую яму.