Лидер предпринимателей Анатолий Шумченкоже месяц находится в больнице. Последнюю неделю он провел в реанимации.





Поскольку сейчас Шумченко не имеет выхода в интернет, новостями о его здоровье поделилась жена:





— Во время коронавируса появилась бактериальная инфекция, сейчас он находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии. Капают антибиотики. Также у него произошел пневмоторакс и был установлен дренаж.





На сегодняшний день врачи сообщают об улучшении его состояния и на этой неделе планируют перевести его уже в обычное отделение.