Состояние стабильно тяжелое: лидер предпринимателей Шумченко все еще в реанимации
У него начались осложнения после коронавируса.
Лидер предпринимателей Анатолий Шумченкоже месяц находится в больнице. Последнюю неделю он провел в реанимации.
Поскольку сейчас Шумченко не имеет выхода в интернет, новостями о его здоровье поделилась жена:
— Во время коронавируса появилась бактериальная инфекция, сейчас он находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии. Капают антибиотики. Также у него произошел пневмоторакс и был установлен дренаж.
На сегодняшний день врачи сообщают об улучшении его состояния и на этой неделе планируют перевести его уже в обычное отделение.
12:13 11/10/2021
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