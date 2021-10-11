+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Состояние стабильно тяжелое: лидер предпринимателей Шумченко все еще в реанимации

У него начались осложнения после коронавируса.

Лидер предпринимателей Анатолий Шумченкоже месяц находится в больнице. Последнюю неделю он провел в реанимации.

Поскольку сейчас Шумченко не имеет выхода в интернет, новостями о его здоровье поделилась жена:

— Во время коронавируса появилась бактериальная инфекция, сейчас он находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии. Капают антибиотики. Также у него произошел пневмоторакс и был установлен дренаж.

На сегодняшний день врачи сообщают об улучшении его состояния и на этой неделе планируют перевести его уже в обычное отделение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]