Телеграм-канал « Письма к дочери » - о разнице борьбы с коронавирусом в Беларуси в первую волну и сейчас.





"Удивительное дело, с субботы в стране провозгласили декларацию о всеобщем масочном режиме. И можно себе представить, каких усилий стоило это сделать.





Потому что, после всего что было, провозглашение масочного режима – это почти признание собственной неправоты. А в чем беларусским властям точно не откажешь, так это в неумении признаваться в своих ошибках. И, если пришлось признаться, значит все действительно плохо.





Нельзя сказать, что их раскаяние достигло такой глубины, чтобы позаботиться о безопасности подведомственного населения всерьез. Ну там, развлечения ограничить, ввести дистанционное обучение, или, скажем добавить убедительности для кампании вакцинации.





Ну вот, по крайней мере, провозгласили декларацию о всеобщем масочном режиме. И даже разрешили Минздраву повысить ежедневные лимиты официально заболевших.





Но я тебе, на самом деле, хотел сказать не о том, как все плохо. Не мне тебе об этом говорить. О том как все плохо ты знаешь лучше меня.





В том, что первую волну эпидемии наша страна пережила относительно гладко, главная заслуга принадлежит гражданскому обществу. Неравнодушные (в хорошем смысле этого слова) граждане объединялись чтобы помогать медикам, собирали деньги, покупали, то, на чем государство решило сэкономить.





А еще в стране было общественное мнение. И, пока власть на своем самом высоком уровне упражнялась в остроумии, общество для себя решило, что эпидемия – это плохо.





И, благодаря установившемуся общественному консенсусу, большая часть людей, по доброй воле и вопреки государственному принуждению, принимала все те меры безопасности, которые не приняло государство.





Рестораны пустели, в торговых центрах сделалось немноголюдно и народ почти не брезговал масками. Местами даже зародилось дистанционное обучение, хотя министерство образования очень старалось не допустить такого безобразия.





Но за последние месяцы от гражданского общества в стране уже мало чего осталось. А то, что осталось, предпочитает лишний раз не высовываться, чтобы его не заметили.





Выражение мнения чревато в лучшем случае административной ответственностью. Объединения граждан тянут на статью об экстремизме с особо отягчающими обстоятельствами.





А как бы общественные организации, признанные властью легитимными, оказались плохой заменой для гражданского общества. Потому что для легитимных общественников деятельность, не освященная телевизором, не имеет практического смысла.





Вот, получается, что текущая ситуация с эпидемией демонстрирует значение, смысл и важность гражданского общества и общественного мнения для нормального функционирования страны.





Потому что гражданское общество – это не только про смену власти. Это еще про способность граждан позаботиться друг о друге.





И разницу между страной, в которой гражданское общество присутствует, и той, где оно объявлено вне закона, можно посчитать уже в конкретных цифрах.





Даже в официальной версии Минздрава, текущая ситуация получается примерно на 50% хуже, по сравнению с весной прошлого года.





Но, к сожалению, за то, чтобы почувствовать разницу между наличием и отсутствием гражданского общества, обществу приходится очень дорого платить.