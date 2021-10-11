По последним данным Минздрава, полный курс вакцинации в Беларуси прошли около 1 726 000 человек. Это около 18% населения и один из самых низких показателей в Европе.





Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич призывает:





– В Беларуси сейчас подъем заболеваемости, ситуация серьезная, вирус мутирует. Мы регистрируем коронавирус у молодежи, детей и беременных – в первую волну таких пациентов было мало. Чтобы бороться с этой болезнью, нужно вакцинироваться – это единственное верное решение… В реанимациях на ИВЛ лежат невакцинированные пациенты.





Однако несмотря на слова Александра Лукашенко в интервью CNN («мы пользуемся вакцинами многих стран»), в Беларуси до сих пор нет вакцин западного производства.





Почему власти не закупают Pfizer? Пиневич недавно объяснил это так:





– Pfizer пока дороже, чем существующие вакцины, значительно дороже. Мы ставим своей целью безвозмездную вакцинацию. С этой точки зрения, оценки качества и доступности, Pfizer не является приоритетом.





Какая же разница в цене между «Спутником V» и Pfizer? Несколько месяцев назад тот же министр заявил, что два компонента первой вакцины стоят 20 долларов. По последним данным цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась до 19,5 евро, а значит две стоят около 45 долларов.





В мае Пиневич подчеркнул:





– Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов… А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов.





Представили. Если речь о миллионе человек и покупке вакцины Pfizer, то уйдет всего на 25 миллионов долларов больше. Язык не повернется назвать эту сумму огромными деньгами.





В этой ситуации любопытны два момента. Во-первых, власти ведут себя так, словно оплачивают прививки из своего кармана, а не из бюджета. Но вообще-то граждане заплатили налоги и в праве рассчитывать на важную для здоровья медицинскую помощь.





Во-вторых, как-то слишком быстро чиновники «забыли» о 900 миллионах долларов от МВФ, выделенных на преодоление последствий пандемии COVID-19.





Странно получается: получив почти миллиард, власти скупятся выделить несколько десятков миллионов на закупку западной вакцины, без которой многие граждане идти на прививку не хотят.





Кстати, это не из ряда вон выходящая ситуация. Как недавно объявили чиновники, в Беларуси пересматриваются и «ковидные» надбавки медикам.





Вот такое "социальное" государство. Не для всех.