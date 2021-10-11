На границе Беларуси со странами Европейского союза на утро 11 октября скопилось около 2,7 тысячи фур. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета по состоянию на 8:00.





Больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска «Козловичи» на польском направлении. По официальным данным, тут больше 550 большегрузов. Сами дальнобойщики говорят, что их не меньше 800.





Как сообщают СМИ, очередь из фур возле «Козловичей» растянулась почти на 25 километров.





При этом очередь стоит и с польской стороны границы – на 29 километров.





Гигантские очереди фиксируются также на границе с другими странами ЕС. На белорусско-литовской границе наибольшая очередь в «Котловке» (более 360 фур), на белорусско-латвийской – в «Урбанах» (более 180).





В чем причина?

Очереди на границе Беларуси со странами ЕС выросли после того, как 8 октября в пунктах пропуска проводилось обновление таможенной системы, «что повлияло на скопление грузового транспорта перед пунктами пропуска».





Правда, в Госпогранкомитете уверяют, что «оформление транспортных средств полностью возобновлено и осуществляется в штатном режиме».





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