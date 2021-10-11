Сегодня в Беларуси ожидается до 15 градусов тепла
По данным синоптиков, сегодня, 11 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность, а дожди не прогнозируются, воздух прогреется до +15°С на юге и востоке страны, сообщили в Белгидромете.
Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +9..+15°С.
В Минске сегодня переменная облачность, пишет Смартпресс. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +11..+13°С, вечером +5..+7°С.
10:03 11/10/2021
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