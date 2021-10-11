Сегодня в Беларуси ожидается до 15 градусов тепла

По данным синоптиков, сегодня, 11 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность, а дожди не прогнозируются, воздух прогреется до +15°С на юге и востоке страны, сообщили в Белгидромете.