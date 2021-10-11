В Будславский костел вернули алтарь и чудотворную икону
В Будславский костел вернули алтарь и чудотворную икону Богоматери Будславской.
Алтарь и чудотворная икона в Будславском костеле / Еврорадио
Об этом Еврорадио сообщили читатели.
Недавно крыша костела была полностью накрыта.
Пожар в костеле произошел в мае 2021-го. Огонь уничтожил крышу святыни. Деньги на ремонт костела собирала вся Беларусь.
Алтарь и чудотворная икона в Будславском костеле / Еврорадио
09:51 11/10/2021
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