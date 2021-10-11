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В Будславский костел вернули алтарь и чудотворную икону

В Будславский костел вернули алтарь и чудотворную икону Богоматери Будславской.

Алтарь и чудотворная икона в Будславском костеле / Еврорадио

Об этом Еврорадио сообщили читатели.

Недавно крыша костела была полностью накрыта.

Пожар в костеле произошел в мае 2021-го. Огонь уничтожил крышу святыни. Деньги на ремонт костела собирала вся Беларусь.

Алтарь и чудотворная икона в Будславском костеле / Еврорадио
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