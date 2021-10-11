



Администрация президента Джо Байдена объявила о начале регистрации для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год, широко известной как лотерея грин-карт. Конгресс разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тыс. грин-карт в год.





Как сообщалось, пишет Смартпресс, в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о ряде действий, которые запретили людям из стран с преимущественно мусульманским населением приезжать в США. Американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса.





Впоследствии администрация Трампа объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты экономики США. В результате тысячи победителей визовой лотереи утратили возможность прибыть в США.