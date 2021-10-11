В США возобновили миграционную лотерею Green Card
Правительство США официально возобновило программу розыгрыша диверсификационной визовой лотереи, сообщает "Голос Америки".
Администрация президента Джо Байдена объявила о начале регистрации для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год, широко известной как лотерея грин-карт. Конгресс разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тыс. грин-карт в год.
Как сообщалось, пишет Смартпресс, в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о ряде действий, которые запретили людям из стран с преимущественно мусульманским населением приезжать в США. Американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса.
Впоследствии администрация Трампа объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты экономики США. В результате тысячи победителей визовой лотереи утратили возможность прибыть в США.
09:37 11/10/2021
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