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Он обратился в ведомство с соответствующим заявлением 7 октября. Правозащитник защищает интересы Павлова по доверенности с его близкой родственницей и считает, пишет Reform.by, что приговоренный к расстрелу мог пропасть без вести.





Он рассказал, что письма от находящегося в минском СИЗО №1 перестали поступать в мае, но направленные ему обратно не возвращались, в том числе и заказное от 16 августа. Правозащитник говорит, что 10 сентября Павлову был направлен денежный перевод с уведомлением о вручении, который, согласно сообщению от 13 сентября, был зачислен на расчетный счет осужденного. Однако 24 сентября деньги были возвращены отправителю.





При содействии Левинова 28 февраля прошлого года Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу. В ней говорится о нарушении Беларусью обязательств Международного пакта о гражданских и политических правах при задержании и осуждении Павлова. Комитет, в свою очередь, просил воздержаться от приведения в исполнение смертной казни до рассмотрения индивидуального сообщения по существу.





Также правозащитник подавал на имя Александра Лукашенко ходатайство о помиловании, но до сих пор на его сайте нет какой-либо информации по этому обращению.





Левинова обеспокоило, что дежурный по СИЗО №1 сообщил ему, что Павлов «за данным учреждением не числится». В госСМИ при этом сообщений о приведении приговора в исполнение не было.





«При таких обстоятельствах есть все основания полагать, что Виктор Павлов пропал без вести. Поэтому я связался в МВД с просьбой начать его розыск и по его результатам проинформировать меня о причине исчезновения и месте нахождения моего подопечного», — пояснил правозащитник.





В июле 2019 года Павлова приговорили к смертной казни за убийство двух сестер-пенсионерок в Витебском районе. Как сообщал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», сестра Павлова рассказала 10 июня, что полтора месяца она не получала от брата писем, ей отказали в свидании с ним, не рассказали о его состоянии и не пустили к брату адвоката. Это может значить, что смертный приговор в отношении Павлова был приведен в исполнение.