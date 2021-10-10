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На семи метеостанциях обновлены рекорды холода, в списке оказались Бобруйск и Мстиславль

Морознее всего было в Езерище на севере Витебской области — 5,7 градуса ниже нуля. Прежний антирекорд ночи составлял минус 4,4 градуса (в 2010 году).

Фото: w-dog.ru

Минимум перекрыт в Бобруйске — 4,6 градуса мороза и Мстиславле — 2 градуса ниже ноля (1,3 мороза в 2010-м).

Антирекорд ночи 10 октября устоял (минус 9,8 градуса в 2015 году на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе), пишет МогилевОнлайн.
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