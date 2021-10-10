На семи метеостанциях обновлены рекорды холода, в списке оказались Бобруйск и Мстиславль

Морознее всего было в Езерище на севере Витебской области — 5,7 градуса ниже нуля. Прежний антирекорд ночи составлял минус 4,4 градуса (в 2010 году).