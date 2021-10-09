Маск анонсировал дату выпуска первых Tesla европейского производства
Первые машины, которые будут выпускать на новой берлинской фабрике Tesla, должны сойти с производственной линии уже в следующем месяце, заявил генеральный директор компании Илон Маск.
Как передает агентство Reuters, пишет Смартпресс, Маск рассчитывает получить разрешение на начало производства в ближайшие недели. Министерство охраны природы Германии должно принять решение о возможности выпуска автомобилей после 14 октября.
Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.
Маск также сообщил, что объем производства на заводе составит 5 тыс. или "надеюсь, 10 тыс." транспортных средств ежедневно.
Некоторые местные жители и экологические группы недовольны подходом Маска, по их словам, он "противоречит немецкой деловой культуре".
08:43 11/10/2021
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