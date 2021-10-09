







Как передает агентство Reuters, пишет Смартпресс, Маск рассчитывает получить разрешение на начало производства в ближайшие недели. Министерство охраны природы Германии должно принять решение о возможности выпуска автомобилей после 14 октября.





Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.





Маск также сообщил, что объем производства на заводе составит 5 тыс. или "надеюсь, 10 тыс." транспортных средств ежедневно.

Некоторые местные жители и экологические группы недовольны подходом Маска, по их словам, он "противоречит немецкой деловой культуре".