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Маск анонсировал дату выпуска первых Tesla европейского производства

Первые машины, которые будут выпускать на новой берлинской фабрике Tesla, должны сойти с производственной линии уже в следующем месяце, заявил генеральный директор компании Илон Маск.



Как передает агентство Reuters, пишет Смартпресс, Маск рассчитывает получить разрешение на начало производства в ближайшие недели. Министерство охраны природы Германии  должно принять решение о возможности выпуска автомобилей после 14 октября.

Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.

Маск также сообщил, что объем производства на заводе составит 5 тыс. или "надеюсь, 10 тыс." транспортных средств ежедневно.
Некоторые местные жители и экологические группы недовольны подходом Маска, по их словам, он "противоречит немецкой деловой культуре".
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