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Комиссия Frontex проверяет факты групповых вытеснений мигрантов из Литвы

Литва проводит проверку по факту групповых вытеснений мигрантов с территории страны, сообщает Delfi.lt со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы в воскресенье.

Правоохранители Литвы на госгранице / DELFI

Проверка проводится совместно с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex. Расследованию подлежат как минимум 14 сообщений о серьезных инцидентах на границе Литвы с Беларусью.

По литовским законам, пишет Еврорадио, мигранты могут подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных КПП или в посольствах. В каждом конкретном случае проводится оценка ситуации, и если мигрантам нужна гуманитарная, медицинская или иная помощь, она оказывается, отмечают в МВД Литвы.

Агентство Frontex не комментирует текущие расследования. Правозащитники Евросоюза полагают, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

В 2021 году через границу с Беларусью в Литву проникли почти 4,2 тысячи нелегальных мигрантов. В субботу, 9 октября, попасть в Литву пытались 56 нелегалов, но пограничники не пустили ни одного из них.
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