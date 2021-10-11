Правоохранители Литвы на госгранице / DELFI





Проверка проводится совместно с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex. Расследованию подлежат как минимум 14 сообщений о серьезных инцидентах на границе Литвы с Беларусью.





По литовским законам, пишет Еврорадио, мигранты могут подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных КПП или в посольствах. В каждом конкретном случае проводится оценка ситуации, и если мигрантам нужна гуманитарная, медицинская или иная помощь, она оказывается, отмечают в МВД Литвы.





Агентство Frontex не комментирует текущие расследования. Правозащитники Евросоюза полагают, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.





В 2021 году через границу с Беларусью в Литву проникли почти 4,2 тысячи нелегальных мигрантов. В субботу, 9 октября, попасть в Литву пытались 56 нелегалов, но пограничники не пустили ни одного из них.