



В школе, которая работает при Центре белорусской солидарности, уже проводятся занятия на английском и польском языках. Это самое необходимое для детей вынужденных переселенцев из Беларуси. Дома они учились на русском и белорусском, а в этом году пошли в школы, где все на польском, а самый популярный иностранный язык — английский.





Как сообщает Салідарнасць со ссылкой на Еврорадио, средства на белорусскую школу собрали за один день.





Сейчас в школе ЦБС 60 учеников. Большинство их родителей после переезда находятся в тяжелом материальном положении, поэтому все занятия бесплатные.