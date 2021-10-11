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Деньги для белорусской школы в Варшаве белорусы собрали за один день

Они пойдут на учебные материалы и оплату части учителей.


В школе, которая работает при Центре белорусской солидарности, уже проводятся занятия на английском и польском языках. Это самое необходимое для детей вынужденных переселенцев из Беларуси. Дома они учились на русском и белорусском, а в этом году пошли в школы, где все на польском, а самый популярный иностранный язык — английский.

Как сообщает Салідарнасць со ссылкой на Еврорадио, средства на белорусскую школу собрали за один день.

Сейчас в школе ЦБС 60 учеников. Большинство их родителей после переезда находятся в тяжелом материальном положении, поэтому все занятия бесплатные.
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