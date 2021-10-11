Belarus in Focus в партнерстве с Пресс-клубом организовал в рамках Экспертно-аналитического клуба обсуждение темы миграционного кризиса.





В ходе обсуждения развернулась дискуссия о том, станут ли мигранты проблемой для самой Беларуси после того, как все каналы для их переправки через границу закроются.





Эксперты сошлись во мнении, что со временем европейские страны найдут ресурсы полностью закрыть возможность нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Все желающие попасть в ЕС будут искать другие пути и реагировать на другие предложения. Минску придется остановить свое участие в этом процессе.





Тогда Беларусь может столкнуться с проблемой содержания ближневосточных мигрантов на своей территории.

Разочарованные мигранты могут устроить протесты?

“Белорусские власти – в отличие от российских властей, спецслужб, пограничных ведомств и государственного аппарата – не имеют долговременного опыта общения с мусульманскими общинами. Беларусь – это не Россия, для нее такие мигранты – совсем чужие по культуре люди, и в языковом плане”, - отметил Камиль Клысиньски, старший аналитик варшавского Центра восточных исследований (OSW).





“Возможно, много этих людей останется со стороны белорусской границы, и они не смогут ближайшее время в таком же количестве переходить границу. Это будет критическая масса, которая в свое время аукнется для белорусских властей. Это будет вызов – что с этими людьми делать. Они заплатили уже за услугу, они будут разочарованы, будут выдвигать свои претензии, а это не “ціхамірныя” белорусы”, - предупредил Камиль Клысиньски.





Модератор дискуссии Вадим Можейко заметил, что тема получила интересный поворот – “о возможных протестах ближневосточных мигрантов в Беларуси”.





Он вспомнил случай 2015 года, когда китайские рабочие, которые работали в Добруше на строительстве картонного комбината, “сотнями выходили маршем на Минск”. “Тогда это было не самое типичнное зрелище. Конечно, будет интересно, если мы увидим возвращение уличных протестов силами мигрантов с Ближнего Востока”, - пошутил он.





Журналист Змицер Мицкевич в свою очередь напомнил, что “туристов” с Ближнего Востока сейчас на территории Беларуси находится, по разным оценкам, до 10 тысяч человек.





“Белорусское общество довольно консервативно по своей натуре. Если даже в Минске это вызывает раздражение, то для жителей Ошмян тем более нахождение этих людей особой радости не добавит. И местные органы власти будут не в особом воссторге от наличия нескольких сотен мигрантов в небольшом городке, потому что с ними надо что-то делать. Надо ситуацию держать под контролем. А если этих людей возвращать назад, то деалать это придется за свои деньги”, -- подчеркнул Змицер Мицкевич.

Схема высылки мигрантов отработана?

Экспертам возразила правозащитница из ликвидированной организации Human Constanta Наста Лойко. У нее нет сомнений, что Беларусь очень просто решит эту проблему и не позволит мигрантам долго оставаться на своей территории.





Она подчеркнула, что для властей не является большой проблемой организовать принудительную высылку за счет самих людей. У них уже наработана такая практика.





Она вспомнила кейс 2014 года, когда в Беларуси проходил Чемпионат мира по хоккею.





“Это событие активно использовали перевозчики мигрантов. Они говорили людям: мы отвезем вас в Европу. Привозили их в Беларусь (тогда можно было по билетам на хоккей без визы въезжать) и говорили: “все, вы в Европе, выкидывайте паспорта”. Потом, понятно, миграционные службы сажали приезжих в изолятор, и тогда те понимали, что это Беларусь, а не Евросоюз”, - рассказала правозащитница.





Она отметила, что хотя тогда речь не шла о 10 тысячах, но количество мигрантов было довольно большое.





“Людей только из Бангладеш в минском ЦИПе было 84 человека. А в общей сложности около 200 человек из разных стран. И понятно, что еще по Беларуси есть много изоляторов, где таких людей могли содержать”.





Принудительная высылка происходила таким образом:





“Помещают человека в изолятор с очень плохими условиями содержания. Человека опрашивают, узнают его имя и хотя бы какие-то данные собирают о нем. Делают запрос в ближайшее посольство с просьбой подтвердить личность этих людей”, - вспоминает правозащитница.





Потом представители правоохранительной системы запрашивали контакты родственников арестованных. И позволяли сделать им один звонок. “Говорят: скажи, чтобы тебе купили билет и прислали нам его туда-то”, - отметила Наста Лойко.





Правозащитники тогда создали инициативную группу, которая занималась помощью мигрантам. Этой группе родственники присылали билеты на самолет, а они передавали их в отделение по гражданству и миграции. Приезжие отправлялись домой.





Сейчас схему возвращения мигрантов властям будет организовать еще проще, уверена специалист.





“Сейчас с большими фирмами, которые в этом задействованы, смогут организовать все гораздо быстрее. Если люди приехали через их каналы, то, я думаю, у них уже будет о мигрантах вся необходимая информация. Плюс я напомню, что они зарабатывают достаточно большие деньги на этих людях, поэтому немного денег для их высылки у них найдется”, - считает Наста Лойко.