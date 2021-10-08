В сентябре адвокат Гульнары Каримовой Фанни Маргайраз рассказала, что ей удалось навестить клиентку в тюрьме впервые с июня 2019 года и во время встречи она заметила синяки ее руках дочери первого президента.





Омбудсман заявила, что состояние Каримовой было нормальным, когда они встречались в колонии. «Я лично несколько раз посещала женскую колонию, в том числе с мониторинговым визитом. Была беседа», - сказала она.





Эшматова отметила, что в колонии, где содержится Каримова, будет проведен повторный мониторинг. «Мы проведем мониторинг еще раз, потому что мы уже там были. Я с ней встречалась. Было все нормально, когда я с ней встречалась. У нас еще будет (мониторинг), потому что после мониторинга мы перепроверяем», - сказала омбудсман.





На вопрос, все ли хорошо с Гульнарой Каримовой, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека коротко ответила: «Да».





В июле дочь Гульнары Каримовой Иман сообщала, что она и адвокаты не могут встретиться с матерью. «Я вернулась в Узбекистан, чтобы попытаться увидеться с ней, однако правительство продолжает придумывать причины, чтобы держать ее без связи с внешним миром; запрет на доступ даже к адвокатам, телефонные звонки, письма», - написала она в Instagram.





Эшматова предположила, что сторонам не удалось встретиться из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Сейчас лично от них к нам не поступало такое обращение», - прокомментировала уполномоченный по правам человека.





Гульнара Каримова отбывает наказание в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. Здесь она находится с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.





В мае прошлого года в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 миллионов долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей и возвращаемых в страну средств.





В сентябре прошлого года также стало известно, что Узбекистан и Швейцария достигли рамочного соглашения, согласно которому активы на сумму около 131 миллиона долларов, изъятых со швейцарских счетов Гульнары Каримовой, будут возвращены в Узбекистан.



