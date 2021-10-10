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Где больше всего потребляют мясо? Белорусы едят мясо наравне с литовцами

Среднестатистический белорус съедает 84 килограмма мяса в год. Столько же мяса потребляет среднестатистический житель соседней Литвы.

Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной телеграм-каналом theworldmaps на основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) за 2018 год. 


Согласно статистическим данным, с мясоедством у белорусов все в порядке. Страна по данному показателю опережает большинство стран Европы, а также все соседние страны, кроме Польше и Литвы. 

Лидером же по поеданию мяса в Европе является Испания, где в год на жителя приходится в среднем 99 кг этого продукта, пишет thinktanks.by
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