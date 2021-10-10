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Видеофакт: в Минске учащийся с трубой напал на 12 машин

10 октября в интернете появилось видео, как неизвестный громит машины, припаркованные на улице Есенина в Минске.

«Установлено, что инцидент произошел сегодня утром на столичной улице Есенина, где в выходные дни проходит сельскохозяйственная ярмарка. Молодой человек разобрал торговую палатку и, оторвав от ее каркаса металлическую трубу, нанес удары по припаркованным автомобилям», — сообщили в милиции столицы 10 октября.

 Молодого человека задержали очевидцы происшествия и передали прибывшим на сообщение сотрудникам Московского (г. Минска) ОДО, которые доставили его в районное УВД для разбирательства.

В результате хулиганских действий были повреждены: торговая палатка, холодильная витрина, а также автомобили. С заявлениями в милицию уже обратились 12 владельцев авто, заявления продолжают поступать.

Задержанным оказался 17-летний учащийся столичного профессионального лицея.
 

Ранее к административной и уголовной ответственности минчанин не привлекался.

«Со слов задержанного, причиной совершения хулиганских действий стало большое количество выпитого спиртного», — заявили а МВД.

Покаяльного видео с задержанным силовики в этот раз пока не публиковали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в районный отдел Следственного Комитета Республики Беларусь для дачи правовой оценки.
telegraf.by
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