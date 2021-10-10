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В Минске уменьшилось количество жителей — впервые с 1939 года

В 2020 году население Минска сократилось более чем на 10 тысяч человек, сообщает Белстат.

о сравнению с началом 2019 года общая численность минчан на начало 2020 года увеличилась на 7 237 человек — с 2 012 896 человек до 2 020 133 человек. Но в начале 2021 года статистики подсчитали, что в столице Беларуси проживает 2 009 786 человек, что на 10 347человек меньше, чем в прошлом году.

Население Минска сократилось впервые с 1939 года, за исключением периода Великой Отечественной войны. Белстат не комментирует эти цифры в своем обзоре, пишет Еврорадио. 
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