Легкий самолет с парашютистами упал в Татарстане утром 10 октября. Погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. По словам президента республики Рустама Минниханова, после взлета пилоты сообщили об отказе одного из двигателей





«РИА Новости». В качестве одной из возможных причин крушения легкого самолета L-410 в Татарстане рассматривается перегруз, сообщили источники ТАСС





«На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, также есть версии о неисправности самолета и ошибке экипажа.





Источник «Интерфакса» рассказал, что в качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники.





Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что перед крушением пилоты доложили об отказе одного из двигателей. «На высоте 70 м пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и запросили вынужденную посадку», — сказал он. Экипаж пытался увести самолет в сторону от населенных пунктов, но высота не позволила. При посадке он крылом задел стоявший автомобиль «Газель», после чего перевернулся, сообщил Минниханов.





Самолет потерпел крушение в Мензелинском районе на востоке Татарстана утром 10 октября. На борту находились 22 человека — два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек, в том числе экипаж, погибли, пишет РБК.







