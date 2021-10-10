На границе с ЕС снова затор из фур: выезда ожидают более 2400 грузовиков
В воскресенье, 10 октября, на границах Беларуси со странами Евросоюза скопилось более 2 тыс. грузовозов.
Все автомобили ожидают выезда из республики, информация актуальна на два часа дня.
Соответствующие данные с указанием количества авто по каждому пункту пропуска на границах с Литвой, Польшей и Латвией обнародовал Госпогранкомитет.
Больше всего автомобилей стоит в колейке на белорусско-польской границе, в «Козловичах» самая длинная очередь – более 550 машин. В пунктах пропуска «Берестовицы» и «Брузги» – стоят более 150 и 140 грузовиков соответственно, пишет belnovosti.by
В литовском направлении в пунктах пропуска «Каменный лог» и «Бенякони» своей на выезд ожидают – более 350 и 340 фур соответственно.
В пункте пропуска «Привалка» скопилось 270 грузовиков, «Видзы» – более 210 авто.
В украинском направлении затора автомобилей нет.
На белорусско-латвийском направлении стоят в «Григоровщине» более 110 грузовозов, в «Урбанах» – 220.
14:48 10/10/2021
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