Все автомобили ожидают выезда из республики, информация актуальна на два часа дня.





Соответствующие данные с указанием количества авто по каждому пункту пропуска на границах с Литвой, Польшей и Латвией обнародовал Госпогранкомитет.





Больше всего автомобилей стоит в колейке на белорусско-польской границе, в «Козловичах» самая длинная очередь – более 550 машин. В пунктах пропуска «Берестовицы» и «Брузги» – стоят более 150 и 140 грузовиков соответственно, пишет belnovosti.by





В литовском направлении в пунктах пропуска «Каменный лог» и «Бенякони» своей на выезд ожидают – более 350 и 340 фур соответственно.

В пункте пропуска «Привалка» скопилось 270 грузовиков, «Видзы» – более 210 авто.

В украинском направлении затора автомобилей нет.

На белорусско-латвийском направлении стоят в «Григоровщине» более 110 грузовозов, в «Урбанах» – 220.



