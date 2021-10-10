"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов (24,61 млн долларов - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.









На этих же торгах за 9,1 млн долларов продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890), пишет ru.oxu.az