Картину Пикассо ушла с молотка на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов
Картина кисти Пабло Пикассо (1881-1973) ушла с молотка в Гонконге за 24,6 млн долларов. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.
"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов (24,61 млн долларов - ред.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.
На этих же торгах за 9,1 млн долларов продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890), пишет ru.oxu.az
За 10,3 млн долларов реализована картина "Спящая обнаженная" китайско-французского абстракциониста Санью (известен так же как Чан Юй).
С аукциона был снят без указания причин бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Это произведение (1904-1909) оценивалось от 70 млн до 90 млн гонконгских долларов (9 млн - 11,5 млн долларов США). Бюст считался потерянным с 1930-х, искусствоведы до 2015 года ничего не знали о местонахождении этого творения Родена.
14:41 10/10/2021
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