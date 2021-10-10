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Белгидромет предупредил о ночных заморозках до -5

Ночные заморозки до -5 ожидаются в Беларуси

Дневную температуру обещает комфортной, пишет smartpress.by

Так, ночью 11 октября (понедельник) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С. 

Что касается Минска, то в столице ожидаются заморозки 0..-2°С, в окрестностях города до -4°С.

Между тем, дневная температура будет вполне комфортной. В частности, синоптики прогнозируют, что 11 октября температура воздуха днем составит +11..+15°С.
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