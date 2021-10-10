Дневную температуру обещает комфортной, пишет smartpress.by





Так, ночью 11 октября (понедельник) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С.





Что касается Минска, то в столице ожидаются заморозки 0..-2°С, в окрестностях города до -4°С.





Между тем, дневная температура будет вполне комфортной. В частности, синоптики прогнозируют, что 11 октября температура воздуха днем составит +11..+15°С.



