Белгидромет предупредил о ночных заморозках до -5
Ночные заморозки до -5 ожидаются в Беларуси
Дневную температуру обещает комфортной, пишет smartpress.by
Так, ночью 11 октября (понедельник) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С.
Что касается Минска, то в столице ожидаются заморозки 0..-2°С, в окрестностях города до -4°С.
Между тем, дневная температура будет вполне комфортной. В частности, синоптики прогнозируют, что 11 октября температура воздуха днем составит +11..+15°С.
14:38 10/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение